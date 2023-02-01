الشيخ البغدادي: على المحور الأمريكي أن يُدرك أنّ العالم تغيّر وهناك محور مقاومة حقيقي

رأى عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ حسن البغدادي “أنّ المشكلة في المحور الأمريكي بأنه لم يقتنع إلى الآن بأنّ العالم قد تغيّر، ولم تعد هذه القوى تخيفنا، وعليهم أن يعرفوا أنّ هناك محور مقاومة لا تهزّه العواصف وثابتٌ في مواقفه مهما كانت الظروف”.

وخلال لقاءٍ في الضاحية الجنوبية، أضاف الشيخ البغدادي إن “ما تقوم به إسرائيل وجهات تكفيرية تعمل لصالحها ولصالح المشروع الأمريكي، لا يُغيّر في المعادلة شيئاً، وجُلّ ما يفعلونه هو الأذيّة وإطالة الأزمة، دون التمكّن من المسّ بصلابة الموقف، حيث سيبقى المحور على قوته وتماسكه”.

وأكد الشيخ البغدادي أن “المراهنين على المحور الأمريكي ستُخيّب آمالُهم وسيطول انتظارُهم، وعليهم أن يستفيدوا من التجارب السابقة، والأصلح لهم التفاهم والحوار القائم على أساس مصلحة الوطن واللبنانيين، لا كما يزعم بعضُ مدّعي الإستقلال والحرية، فمصلحة الوطن لا تكون بالإرتهان إلى الخارج، فالتفاهم والحوار الجدّي هو المعبر الوحيد لانتخاب رئيسٍ للجمهورية والخروج من الأزمة الخانقة التي لم يسلم منها أحد”.

المصدر: موقع المنار