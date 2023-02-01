تلقوا الأوامر من بيونغ يانغ.. اعتقال 4 كوريين جنوبيين بتهمة مناهضة الحكومة

ألقي القبض على 4 نشطاء كوريين جنوبيين بتهمة القيام بأنشطة مناهضة للحكومة في كوريا الجنوبية بعد تلقيهم أوامر من كوريا الشمالية، حسبما أفادت وكالة “يونهاب”.

وأصدرت محكمة سيول المركزية، اليوم الأربعاء، 4 مذكرات توقيف بحق 4 نشطاء بتهمة انتهاك قانون الأمن الوطني الذي يحظر الدعوة إلى الإطاحة بحكومة سيول، مشيرة إلى احتمال محاولة إتلاف الأدلة والهروب.

ومن المتوقع أن يكتسب التحقيق الذي تجريه سلطات الأمن العام زخما، حيث تعتقد السلطات أنهم نظموا جماعة مناهضة للحكومة وموالية لكوريا الشمالية في البلاد بموجب أوامر من بيونغ يانغ.

واقتحمت وكالة الاستخبارات الوطنية ووكالة الشرطة منازلهم ومكاتبهم في نوفمبر العام الماضي، وتم احتجازهم في 28 يناير.

وقام النشطاء الأربعة بأنشطتهم في جماعة تقدمية في إقليم كيونغ سانغ الجنوبي، وطلب مكتب النيابة العامة لمنطقة سيئول المركزية في يوم 30 كانون الثاني/يناير من المحكمة إصدار 4 مذكرات توقيف بحقهم

ويزعم أن النشطاء الأربعة أسسوا جماعة مناهضة للحكومة تتخذ من مدينة تشانغ وون بإقليم كيونغ سانغ الجنوبي مقرا لها، في عام 2016 بعد تلقي أوامر من عملاء المخابرات الكورية الشمالية من خلال الاتصال بهم في دول جنوب شرق آسيا بما في ذلك كمبوديا.

المصدر: وكالات