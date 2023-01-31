سليمان فرنجية يستقبل روداكوف وبحث في الأوضاع العامة في البلاد والمستجدات على الساحتين العربية والإقليمية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 31 2023 - 16:46

سليمان فرنجية يستقبل روداكوف وبحث في الأوضاع العامة في البلاد والمستجدات على الساحتين العربية والإقليمية

منذ 37 mins 31 January، 2023
فرنجية
لبنان

إستقبل رئيس تيار المرده سليمان فرنجية في دارته في بنشعي سفير روسيا الإتحادية في لبنان ألكسندر روداكوف يرافقه الوزير المفوض في السفارة مكسيم رومانوف والسكرتير الأول إيفان ميدفيدسكي في حضور السادة فادي غصن وأنطوان مرعب وجورج ديب وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد والمستجدات على الساحتين العربية والإقليمية.

إثر اللقاء قال روداكوف:”نحن دائما نزور زغرتا وهذا البيت الكريم ومعالي الوزير سليمان فرنجيه صديق قديم لروسيا الاتحادية التي تحاول ان تساعد اللبنانيين في إيجاد الحلول للأزمتين المالية والسياسية”.

ورغم كل الصعوبات والمشاكل التي نعيشها في أوروبا وفي روسيا، نحن جاهزون لمساعدة لبنان من أجل حلّ الازمة السياسية عبر انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت وتشكيل حكومة شرعية. كما ونؤكد على أنّ روسيا جاهزة لمساعدة لبنان في المجال الاقتصادي والصحي والتعليم العالي. ولهذه الأسباب كلها، نحن زرنا اليوم معالي الوزير سليمان فرنجيه وفرحون بالحوار الموجود بيننا.

المصدر: موقع المردة

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