سليمان فرنجية يستقبل روداكوف وبحث في الأوضاع العامة في البلاد والمستجدات على الساحتين العربية والإقليمية

إستقبل رئيس تيار المرده سليمان فرنجية في دارته في بنشعي سفير روسيا الإتحادية في لبنان ألكسندر روداكوف يرافقه الوزير المفوض في السفارة مكسيم رومانوف والسكرتير الأول إيفان ميدفيدسكي في حضور السادة فادي غصن وأنطوان مرعب وجورج ديب وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد والمستجدات على الساحتين العربية والإقليمية.

إثر اللقاء قال روداكوف:”نحن دائما نزور زغرتا وهذا البيت الكريم ومعالي الوزير سليمان فرنجيه صديق قديم لروسيا الاتحادية التي تحاول ان تساعد اللبنانيين في إيجاد الحلول للأزمتين المالية والسياسية”.

ورغم كل الصعوبات والمشاكل التي نعيشها في أوروبا وفي روسيا، نحن جاهزون لمساعدة لبنان من أجل حلّ الازمة السياسية عبر انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت وتشكيل حكومة شرعية. كما ونؤكد على أنّ روسيا جاهزة لمساعدة لبنان في المجال الاقتصادي والصحي والتعليم العالي. ولهذه الأسباب كلها، نحن زرنا اليوم معالي الوزير سليمان فرنجيه وفرحون بالحوار الموجود بيننا.

المصدر: موقع المردة