حزب الله دان اعتداء بيشاور ودعا لتعاون وثيق بين الحكومات لملاحقة القتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 31 2023 - 00:36

حزب الله دان اعتداء بيشاور ودعا لتعاون وثيق بين الحكومات لملاحقة القتلة

منذ 3 ساعة 30 January، 2023
بيان حزب الله
لبنان

أصدر حزب الله بياناً ادان فيه بشدّة الجريمة المروعة التي ارتكبتها الجماعات التكفيرية الإرهابية في مسجد يمتلئ بالمصلين في مدينة بيشاور الباكستانية وراح ضحيّتها عشرات الشهداء وعدد كبير من الجرحى.

وقال حزب الله انّ إصرار هذه العصابات على ارتكاب المجازر المهولة وضرب الأمن والاستقرار في بلاد المسلمين يستدعي تعاونًا وثيقًا بين حكومات هذه الدول لملاحقة هؤلاء القتلة الذين يتلطّون زورًا خلف الدين، وتبيين فكرهم الضّال والمنحرف ومحاصرته والقضاء عليه.

ودعا حزب الله السلطات الباكستانية إلى تكثيف إجراءاتها الأمنية وملاحقة هؤلاء المجرمين ووضع حدّ لإرهابهم، كما تقدّم من عوائل الشهداء بأحرّ التعازي سائلاً الله تعالى لهم الرحمة وللجرحى الشفاء العاجل.

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