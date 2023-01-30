إصابة 15 عنصراً من قوى الأمن الداخلي جراء استهداف حافلتهم بعبوة ناسفة على طريق دمشق درعا

أصيب 15 عنصراً من قوى الأمن الداخلي بجروح، جراء استهداف حافلة تقلهم اليوم بعبوة ناسفة على طريق عام دمشق درعا.

وقالت وزارة الداخلية في بيان اليوم “خلال تنفيذ عناصر قوى الأمن الداخلي مهامهم في درعا، وأثناء عودتهم إلى دمشق، استهدف إرهابيون بعبوة ناسفة حافلة المبيت التي تقلهم قرب جسر خربة غزالة على أوتوستراد دمشق درعا، ما أدى إلى إصابة خمسة عشر عنصراً بجروح متفاوتة، سبعة منهم إصابتهم خطيرة”.

وأضافت الوزارة: “إن دوريات من مختلف الوحدات الشرطية في محافظة درعا حضرت على الفور، وتم إسعاف الجرحى إلى عدة مشاف”، مشيرة إلى أن التحقيقات مستمرة لكشف الإرهابيين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

المصدر: وكالة سانا