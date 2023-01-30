الخارجية الروسية تدعو الغرب لوقف التلاعب حول خطة العمل الشاملة المشتركة

أعربت الخارجية الروسية عن أملها في أن “تتوقف الدول الغربية عن التلاعب بخطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة ببرنامج إيران النووي، وأن تتخذ قراراً باستئناف الاتفاق النووي”.

وقالت الخارجية الروسية في مؤتمر صحفي حول نتائج أنشطة الدبلوماسية الروسية في عام 2022، إنه “من الناحية الفنية، كان كل شيء جاهزاً منذ فترة طويلة لبدء عملية إعادة إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة”، مضيفة “عند إدراكهم لذلك، بدأ زملاؤنا الأمريكيون والأوروبيون في التباطؤ فجأة، في محاولة لتحميل طهران مسؤولية الانكباح في عملية التفاوض”.

وأشارت الوزارة الروسية، إلى أن الدول الغربية تستخدم “أكثر التكهنات سخافة حول الانتهاكات الإيرانية لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 وتربط ذلك بمزاعم تسليم طائرات بدون طيار إلى روسيا، وهو أمر دار في مخيلة البعض بهدف كبح عملية العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، وفي نفس الوقت تصدر تصريحات تفيد بأن خطة العمل الشاملة المشتركة ليست قضية ذات أولوية على الإطلاق الآن، ويجب توجيه كل القوى، كما يقولون، لدعم الأنشطة الاحتجاجية في إيران”.

وقالت الوزارة “كل هذه خدع غير نزيهة لتحويل الانتباه الدولي عن عملية العودة إلى الاتفاق النووي، ولتقليل الضغط العالمي على واشنطن وتوابعها بشأن هذا الموضوع الحساس”.

المصدر: روسيا اليوم