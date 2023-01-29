انخفاض في سعر صرف الدولار – موقع قناة المنار – لبنان
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January 29 2023 - 19:28

انخفاض في سعر صرف الدولار

منذ 2 ساعة 29 January، 2023
الدولار الاميركي
لبنان

سجل سعر صرف الدولار عصر اليوم انخفاضا في السوق السوداء الى ما دون 57000 ليرة.

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