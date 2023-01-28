الديمقراطي اللبناني: لردع الإجرام المستمر الذي يرتكبه العدو

دان الحزب الديمقراطي اللبناني المجزرة التي إرتكبها العدو الإسرائيلي بمخيم جنين في فلسطين والتي أدت إلى سقوط 10 شهداء.

وإعتبر في بيان صادر عن مديرية الإعلام أن “هذه المجزرة المستنكرة دليلٌ واضحٌ على الإجرام الذي يمارسه العدو بحق شعب فلسطين الأبي وآن الآوان لتتحرك الدول العربية ومجلس الأمن لردع هذا الإجرام الذي يرتكب بشكل مستمر”، وتوجه “بأحر التعازي لأهالي الشهداء سائلين الله أن يتغمدهم بواسع رحمته”.

كما حيّا الحزب “العملية الاستشهادية البطولية التي نفذت بحي النبي يعقوب في القدس والتي ألحقت بالصهاينة المستوطنين خسارة فادحة من قتلى وجرحى”.

المصدر: بريد الموقع