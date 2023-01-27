تقلبات حادة بسعر صرف الدولار.. – موقع قناة المنار – لبنان
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January 27 2023 - 21:02

تقلبات حادة بسعر صرف الدولار..

منذ 1 ساعة 27 January، 2023
تقارير مصورة - لبنان

تقلبات حادة في سعر صرف الدولار وصلت الى نحو تسعة آلاف ليرة في يوم واحد.

المصدر: قناة المنار

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