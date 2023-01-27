حسن مقلد: القرار الأميركي من نسج الخيال ويفتقر الى الجدية

تعليقاً على إعلان وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على كل من حسن مقلد وابنيه، وتجميد مصرف لبنان جميع حساباته وحسابات شركة ستيكس (CTEX) للصيرفة وبعض الشركات الإعلامية والبيئية الأخرى وصف مكتب مقلد القرار الأميركي بأنه من نسج الخيال ويفتقر الى الجدية والدقة مشيراً الى نيته متابعة القضية عبر دعاوى قضائية محلية وخارجية لدحض الافتراءات الأميركية توصلا الى رفع المظلومية واحقاق الحق وملاحقة كل من ساق الافتراءات. وقال مقلد أن القرار الاميركي قد استهدف وسائل اعلامية وشركات استشارية عريقة تعمل في مجال الاقتصاد والبيئة منذ عشرات السنوات.