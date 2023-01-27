مواجهات بعد تشييع الشهيد يوسف محيسن في بلدة الرام شمال القدس المحتلة

أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني في بلدة الرام، شمال القدس المحتلة عقب الانتهاء من تشييع جثمان الشهيد يوسف محيسن (22 عاما).

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد اعلنت عن استشهاد الشاب يوسف يحيى عبد الكريم محيسن (22 عاما) متأثرا بإصابته، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني في بلدة الرام، شمال القدس المحتلة عقب مواجهات اندلعت في بلدة الرام خلال مسيرة خرجت تنديدا بعدوان الاحتلال والمجزرة التي ارتكبها في جنين صباح اليوم، وأسفرت عن استشهاد تسعة مواطنين وإصابة آخرين

الشهيد يوسف محيسن

وخلال التشييع انتشر فيديو لوالدة الشهيد وهي تحمد الله على شهادة ولدها

وبعد الانتهاء من التشييع قام جنود الاحتلال باطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

كما قامت قوات الاحتلال بالاعتداء على مسنخلال اطلاقها وابلاً من قنابل الغاز في البلدة

المصدر: الاعلام الفلسطيني