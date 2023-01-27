الاحزاب والقوى الوطنية: الفصائل الفلسطينية أذلت العدو وجبروته على ابواب مخيم جنين

دان لقاء الاحزاب والقوى الوطنية والقومية في البقاع في بيان، “الهجمة الصهيونية الغاشمة ضد ابناء شعبنا العربي الفلسطيني في مخيم جنين واعمال القتل البربرية للآمنين وأطقم الاسعاف والاعلاميين وهدم المنازل وتهشيم الممتلكات على مرأى ومسمع العالم وحكومات عربية مصابة بعمى البصر والبصيرة”.

ورأى انه “النهج الفاشي العنصري البغيض لحكومة مجبولة بالحقد والتطرف والعدوانية وأفعال ترقى الى جرائم الحرب، نظرا لوحشيتها واستسهالها قتل الابرياء بدم بارد غير آبهة بالقوانين الدولية مؤكدة انها فوق القانون و المحاسبة”.

واعتبر ان “الصمود الاسطوري لاهل مخيم جنين رغم عظيم التضحيات وعميق الجراحات، شكل نموذجا فذا في الثبات وفولاذية الارادة، حيث سطرت الفصائل الفلسطينية بكل اطيافها اروع البطولات وأجمل صور الوحدة، وأذلت العدو الصهيوني وجبروته على ابواب مخيم جنين، بل قل روح فلسطين المتمردة العصية على الانكسار.”

وتمنى “الرحمة للشهداء الابرار والشفاء العاجل للجرحى والى نصر اكيد طالما ان فلسطين هي عينها جنين وجنين هي قلب فلسطين”.

المصدر: موقع المنار