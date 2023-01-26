وزير الصحة في لبنان يصدر قراراً يقضي بإصدار مؤشر يومي لأسعار الأدوية غير المدعومة وفق سعر صرف الدولار في السوق الموازي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 26 2023 - 19:08

وزير الصحة في لبنان يصدر قراراً يقضي بإصدار مؤشر يومي لأسعار الأدوية غير المدعومة وفق سعر صرف الدولار في السوق الموازي

منذ 19 mins 26 January، 2023
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة