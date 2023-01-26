رقم قياسي جديد لسعر صرف الدولار صباح اليوم، فكم بلغ؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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January 26 2023 - 11:02

رقم قياسي جديد لسعر صرف الدولار صباح اليوم، فكم بلغ؟

منذ 40 mins 26 January، 2023
أخبار موقع المنار
لبنان

وصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء في لبنان  إلى مستوى قياسي جديد صباح اليوم مسجلًا 59000 ليرة.

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