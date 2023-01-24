“تجمع العلماء”: لاخراج ملف تفجير المرفأ من التجاذبات السياسية.. وإعفاء البيطار من مهامه

أكد “تجمع العلماء المسلمين” في لبنان في بيان له الثلاثاء أنه “ضرورة الوصول إلى الحقيقة في ملف تفجير المرفأ وإخراجه من التجاذبات السياسية واعتماد السبل القانونية والدستورية في معالجة هذا الملف وعدم الاعتماد على الكيدية السياسية في الملاحقات والإدعاءات”، وتابع “لذلك فمن الأفضل أن يجتمع مجلس القضاء الأعلى ويتخذ القرارات المناسبة في هذا الصدد وعلى رأسها إعفاء القاضي بيطار وتكليف قاضٍ آخر بمتابعة الملف”.

ولفت التجمع الى ان “الحكومة لم تقم بالإجراءات اللازمة لإيقاف التدهور في سعر صرف الدولار الأمريكي والتي نعتقد جميعاً أن السبب فيها هو التلاعب الذي يتم من خلال المصارف ومن خلال الرعاية الكاملة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة”.

من جهة ثانية، نوه التجمع “بالتصدي الذي يقوم به الجيش اللبناني للخروقات التي يقوم بها العدو الصهيوني على الخط الأزرق”، وطالب “الدولة اللبنانية بالتواصل مع مجلس الأمن لاتخاذ الإجراءات التي تمنع العدو الصهيوني من هذه الاعتداءات التي تجلت أخيرا بتمركز دبابة ميركافا في منطقة مفتوحة من منطقة الحمامص شرق مستعمرة المطلة”.

كما نوه التجمع “بالاجتماع الذي عقد بين قيادتي التيار الوطني الحر وحزب الله”، وأمل “التوصل إلى صيغ تؤدي لاستمرار هذه العلاقة لما فيها من خير وصلاح للمجتمع اللبناني ولصيغة العيش الواحد والوحدة الوطنية توصلا إلى موقف موحد من القضايا الوطنية وعلى رأسها انتخاب رئيس جديد للجمهورية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام