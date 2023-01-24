كمال الخير: المحقق العدلي ينفذ أمر عمليات دولي تمهيداً لنشر الفوضى الامنية في البلد – موقع قناة المنار – لبنان
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January 24 2023 - 17:16

كمال الخير: المحقق العدلي ينفذ أمر عمليات دولي تمهيداً لنشر الفوضى الامنية في البلد

منذ 1 ساعة 24 January، 2023
كمال الخير
لبنان

اعتبر رئيس المركز الوطني في الشمال كمال الخير في بيان أن”المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت يلعب دوراً مشبوهاً لمصلحة جهات خارجية تسعى للنيل من السلم الاهلي في البلد”.

و أكد الخير أن”هذا القاضي أصبح منتحل صفة بعد كف يده عن الملف، و يجب تحويله الى المحاكمة بتهمة زرع الفتنة و التعامل مع جهات خارجية من أجل استهداف شخصيات سياسية و امنية وطنية من لون واحد، ما يؤكد انحيازه و انحرافه عن مسار العدالة ، بحيث قبل بأن يكون رأس حربة للتدخل الخارجي، و الدليل على ذلك انه اعتمد اجتهاداً قضائياً كتبه بخط يده و راح يدعي و يستدعي دون أي أدلة أو اثباتاتأو معايير موحدة تتوخى العدالة و المساواة”.

و طالب الخير بوضع حد لهذا القاضي منتحل الصفة قبل ان يلعب بنار الفتنة أكثر و اكثر من خلال تحويله الى التحقيق و طرده من السلك القضائي لان الشعب اللبناني لا يشرفه ان يحكم هكذا شخص باسمه مهما كانت الظروف و الأحوال.

المصدر: بريد الموقع

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