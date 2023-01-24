البيطار يوسّع اتهاماته، والنيابة العامّة التمييزية: قراراته منعدمة الوجود

قال مصدران قضائيان إن قاضي التحقيقِ العدلي في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار وجه الاتهام إلى النائب العام التمييزي غسان عويدات وثلاثة قضاة آخرين.

هذا وافادت معلوماتٌ لِصحيفة الجمهورية أن النيابةَ العامّةَ التمييزية ستَتَعاطى مع قرارات البيطار كأنها لم تكن وبالتالي كأنّهَا مُنعَدِمَةُ الوجود.

واوضحتِ المعلومات ان النيابة العامة التمييزية لن تُنَفِّذَ قراراتِ إخلاءِ سبيلِ عددٍ منَ الموقوفين كما أنها لنْ تُبَلِّغَ أَحَدَاً منَ الفرقاء الذين ادّعى عليهم البيطار.

واوضحتِ المعلومات ان قرار البيطار يُعتبرُ غيرَ قانونيٍّ ومنعدمَ الوجود ولا يَحِقُّ له العودةُ الى الإِمساكِ بِالملفِّ من تِلقاءِ نفسِه بعد توقّفِ سنةٍ وثلاثةِ أشهر كان راضخاً فيها لِطَلَبَاتِ الردّ.

المصدر: المنار + الجمهورية