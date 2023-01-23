تغطية | مستوطنون يقتحمون الأقصى.. وحملة اعتقالات واسعة في الضفة (فيديو)

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، صباح اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال “الإسرائيلي”.

ونفذ المستوطنون جولات استفزازية داخل باحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوسًا تلمودية.

وتقوم جماعات المستوطنين باقتحام الأقصى بشكل يومي عدا الجمعة والسبت.

يذكر أن “منظمات الهيكل”، قد أعلنت عن نيتها تنفيذ اقتحام مركزي للمسجد الأقصى مع بداية “شهر شباط العبري”، الذي يوافق اليوم الاثنين الـ23 من كانون الثاني يناير الجاري.

الشيخ صبري: الاحتلال يحاول إثبات وجوده بالأقصى ويتمادى باعتداءاته

خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، أكد مساء أمس الأحد، أن الاحتلال يحاول أن يثبت وجوده بالمسجد الأقصى سواءً خلال مناسبة أو غير مناسبة.

وقال الشيخ صبري في تصريحات صحفية: “الاحتلال يجسّ النبض باعتداءاته، ويتمادى طالما أن ردة الفعل غير قوية، محملاً الحكومة الصهيونية المسئولية الكاملة على تداعيات ما يجرى بالمسجد الأقصى. وأضاف “سكوت العرب والمسلمين على ما يجري في الأقصى غير جائز وغير مقبول، موضحاً أن التنديد والاستنكار لا يأتي بنتيجة، ولا بد من ضغط حقيقي على الاحتلال.

حملة اعتقالات بالضفة ومقاومون يستهدفون الاحتلال في جنين ونابلس

هذا وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، حملة اعتقالات خلال اقتحامها عدة بلدات وقرى في الضفة الغربية.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب محمود الطقطوق بعد مداهمة منزل عائلته في منطقة جبل فطاير بمدينة نابلس.

كما اقتحمت قوات الاحتلال إحدى البنايات في الإسكان الفلسطيني بمنطقة رفيديا غربي المدينة، ونفذت فيها عمليات تفتيش.

واستهدف مقاومون دوريات الاحتلال بصليات من الرصاص خلال انسحابها من غربي المدينة. وأعلنت مجموعات “عرين الأسود” في بيان لها، مسؤوليتها عن استهداف قوات الاحتلال على حاجز ومعسكر حوارة، خلال اقتحامها منطقة رفيديا.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال فجرًا الأسير المحرر الناشط في حركة حماس عدي مصطفى نخلة، عقب اقتحام منزل أسرته شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، ونقلته إلى جهة مجهولة.

وداهمت قوات الاحتلال صباح اليوم قرية برقة بقوة من المشاة وانتشرت في الشوارع بالتزامن مع توجه الطلاب لمدارسهم.

وفي جنين، أطلق مقاومون النار صوب جنود الاحتلال، فجر اليوم في المدينة. واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر سلطان علي عنتير، من بلدة برقين غرب جنين وذلك أثناء مروره على حاجز دوتان العسكري قرب بلدة يعبد جنوب جنين. كما اعتقلت الأشقاء سامر وأحمد ومحمود المهر أثناء اقتحامها منطقة الجابريات في جنين، واعتدت على والدهم وشقيقهم الصغير بالضرب.

أما في بيت لحم، فقد اقتحمت قوات الاحتلال من مخيم الدهيشة في بيت لحم، واعتقلت الشاب نضال جبر الحسنات.

وفي طولكرم، فقد اعتقلت قوات الاحتلال، الشابين فراس زهير أبو حفيظه وحسين نشأت أبو حفيظه على طريق راس رمانه بمنطقة الشعراوية.

المصدر: مواقع فلسطينية