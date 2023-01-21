استشهاد شاب قرب راس كركر غرب رام الله بعد إطلاق الاحتلال النار صوبه بزعم تنفيذ عملية طعن – موقع قناة المنار – لبنان
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January 21 2023 - 09:00

استشهاد شاب قرب راس كركر غرب رام الله بعد إطلاق الاحتلال النار صوبه بزعم تنفيذ عملية طعن

منذ 9 mins 21 January، 2023
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