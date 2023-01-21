استشهاد شاب قرب راس كركر غرب رام الله بعد إطلاق الاحتلال النار صوبه بزعم تنفيذ عملية طعن – موقع قناة المنار – لبنان
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January 21 2023 - 09:00
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رئيس هيئة الأركان الأمريكية: سنبدأ هذا الأسبوع تدريب القوات الأوكرانية وسنواصل دعم كييف ما دامت هذه الحرب قائمة
استشهاد شاب قرب راس كركر غرب رام الله بعد إطلاق الاحتلال النار صوبه بزعم تنفيذ عملية طعن
منذ 9 mins
21 January، 2023
شهيد فلسطيني
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