النائب هاشم: لا مخرج للأزمات إلا بالتوافق

شدد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم في حديث اذاعي، على “الحاجة الى النقاش والحوار الوطني حول المخارج من أزمة الاستحقاق الرئاسي وتداعيات الشغور”.

واعتبر وضع اعتصام النواب التغييريين داخل المجلس في “خانة الموقف التعبيري الرافض للفراغ”، مجددا تأكيده أن “الرئيس نبيه بري هو أول من دعا الى الذهاب الى الحوار لتفادي طول أمد الفراغ.”

وأوضح أنه “ليس لدى رئيس مجلس النواب اليوم أي مبادرة جديدة في هذا الإطار، وهو في موقع المتريث، ولا سيما بعد أن جوبهت كل الدعوات السابقة بالرفض من قبل الأفرقاء”. ولم يستبعد “إمكان الدعوة الى جلسة تشريعية في حال اقتضت الحاجة”.

وأكد أن “لا توجه لحل االمجلس النيابي لأسباب عدة، منها عدم توفر القدرة على اجراء انتخابات جديدة”، موضحا أن “لا مخرج للأزمة الراهنة وكل الأزمات الا عبر التوافق”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام