الدولار قرب أدنى مستوياته في 7 أشهر

حوم الدولار الأمريكي قرب أدنى مستوياته في سبعة أشهر اليوم الجمعة إذ نالت المخاوف من التباطؤ الاقتصادي من الرغبة في المخاطرة.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 0.098 بالمئة إلى 102.12، ليس بعيدا عن أدنى مستوى في سبعة أشهر عند 101.51 الذي لامسه يوم الأربعاء.

وانخفض المؤشر 1.3 بالمئة هذا العام بعد تراجعه 7.7 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022 إذ يراهن المستثمرون على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سوف يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة.

المصدر: رويترز