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January 20 2023 - 10:46

ارتفاع أسعار النفط في ظل حالة تفاؤل في الأسواق

منذ 57 mins 20 January، 2023
Oil Up
غير مصنف

صعدت أسعار الذهب الأسود، في تعاملات اليوم الجمعة، بدعم من حالة من التفاؤل في الأسواق حول تعافي الطلب في الصين، بعد استئناف الأنشطة مع افتتاح الاقتصاد.
وبحلول الساعة 09:35 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.44% إلى 86.54 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.21% إلى 80.50 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع “بلومبرغ”.
وقال تشارو تشانانا، المحلل الاستراتيجى في “ساكسو ماركتس” ومقرها سنغافورة، إن “الأسعار ارتفعت مع استمرار التفاؤل بشأن الصيني، وبحسب تقارير فإن أعباء الإصابات بفيروس كورونا في الصين قد بلغ ذروته، الأمر الذي يعزز التفاؤل حول الطلب”.

المصدر: رويترز

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