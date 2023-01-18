الخط الساخن| الاطباء في ظل الازمة الاقتصادية

في حلقة من برنامج الخط الساخن بعنوان الاطباء امام خيارين : الهجرة او رفع التعرفة اكد نقيب الاطباء في لبنان الدكتور يوسف بخاش ان طلبات الهجرة يتم تقديمها من الاطباء بشكل يومي الى النقابة مما ينذر بالاسوء خاصة ان هناك ما يقارب 25% من الاطباء هاجروا منذ بدء الازمة.



ما هي ابرز الاختصاصات التي تشهد نقصا في عدد الاطباء؟ وكيف يمكن تدارك الموضوع؟

في جولة للزميلة ديما جمعة الى المستوصفات الصحية تعرفت على اهمية تواجدها واستمرارها في العمل في ظل غلاء معاينات الاطباء في العيادات الخاصة

وعن واقع الطبيب والازمة التي يواجهها التقت الزميلة ديما جمعة بأخصائية الطب العائلي د. فاطمة بلوطوتوقف بعد التقرير النقيب بخاش للحديث عن اهمية المستوصفات وكيف يقصدها اللبنانيين عموما وليس فقط الفقراء وتوقف عند اهمية الطب العائليعن واقع الاطباء اليوم تحدثت رئيسة جمعية الاطباء المسلمين الدكتورة سهيل برجاوي في اتصال هاتفيوعن الاطباء المخالفين الذين لا يلتزمون بالتعرفة التي تصدرها نقابة الاطباء اكدت د. سهير ان الهامش ليس محدد