واصل الشيكل انخفاضه امام الدولار الاميركي حيث وصل سعر الصرف إلى أدنى مستوى له اليوم مقابل الدولار الأمريكي منذ العام 2016 بسعر صرف بلغ 3.85 شيكل للدولار الواحد.

ويأتي انخفاض الشيكل بعد تطورات سياسية واقتصادية عصفت بالكيان الصهيوني مؤخرًا، ويرى خبراء أنها أثّرت سلبًا على العملة الصهيونية.

وكشفت صحيفة “كلكيست” الاقتصادية العبرية أمس عن انخفاض حاد في الاستثمارات الأجنبية بالكيان، وهو مؤشر على تراجع الأسواق وتراجع مؤشر النمو الاقتصادي.

ووفقاً للصحيفة العبرية، أظهرت أحدث معطيات وزارة المالية في الكيان الصهيوني انخفاضًا حادًا في الاستثمارات الأجنبية خلال الربع الأول من هذا العام، على ضوء استمرار حالة عدم الاستقرار في الحالة السياسية كنتيجة للتغييرات القضائية.

وذكرت الصحيفة، أن معدل الاستثمارات الأجنبية في الكيان الصهيوني انخفض بنسبة 60% مقارنة مع نفس الفترة من العامين الماضيين.

سياسيًا، حذر رئيس الكنيست “أمير أوحنا” مساء أمس، من أن الكيان الصهيوني من مفترق طرق حاد قد يجرها إلى الهاوية، على خلفية التغييرات القضائية وقانون التجنيد الذي يسعى المتدينون الحريدييم لتغييره لصالحهم .

وسخرت الصحافة العبرية من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بسبب انخفاض مستوى الشيكل أمام الدولار على خلفية الأزمات التي تعصف بالنظام السياسي في الكيان.

المصدر: وكالة صفا