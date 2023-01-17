السيد نصر الله: التزمنا بحضورنا في جلسة مجلس الوزراء لمعالجة موضوع الكهرباء وليس في هذا تحديا لأحد لا في حضورنا ولا في انسحابنا في حال تناول مواضيع أخرى في الجلسة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 17 2023 - 23:20

السيد نصر الله: التزمنا بحضورنا في جلسة مجلس الوزراء لمعالجة موضوع الكهرباء وليس في هذا تحديا لأحد لا في حضورنا ولا في انسحابنا في حال تناول مواضيع أخرى في الجلسة

منذ 3 ساعة 17 January، 2023
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