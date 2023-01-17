أسعار الغاز في أوروبا تبلغ أدنى مستوى في 17 شهرا

سرعت أسعار الغاز في أوروبا من انخفاضها اليوم الثلاثاء إلى نحو 3% وتراجعت دون مستوى 600 دولار لكل ألف متر مكعب وذلك للمرة الأولى منذ 31 أغسطس 2021.

وبحلول الساعة 12:10 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للغاز لشهر فبراير على مؤشر TTF (أكبر مركز في أوروبا يقع في هولندا) بنسبة 3.2% إلى 559 دولارا.

وكانت العقود الآجلة تعاملات قد افتتحت تعاملات اليوم عند مستوى 728.6 دولار لكل ألف متر مكعب.

ويأتي انخفاض أسعار الغاز في ظل ارتفاعات درجات الحرارة، وقال خبراء إن التراجع مرتبط بصعود درجات الحرارة وزيادة توليد الطاقة من الرياح.

ورغم الانخفاض الحالي فإن أسعار الغاز في أوروبا لا تزال أعلى من متوسط العديد من السنوات بنحو الضعفين.

المصدر: نوفوستي