أعلنت وكالة DPA الاثنين، أن وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبريخت، قدمت طلب استقالة من منصبها إلى المستشار الألماني أولاف شولتس.

وأفادت صحيفة “بيلد” أن الأصوات تزاديت مؤخراً مطالبة بإقالة وزيرة الدفاع الألمانية على خلفية الفيديو الذي نشرته ليلة رأس السنة. وأظهر استطلاع للرأي أن أكثر من الثلثين في ألمانيا يؤيدون إقالة الوزيرة من منصبها. وتعرضت لامبريخت لانتقادات حادة مطلع الأسبوع الماضي بعدما شاركت مقطع فيديو على حساب خاص على “إنستغرام” قامت خلاله بتقييم عام 2022 وكان يصعب أحيانا سماع بعض العبارات التي أدلت بها الوزيرة في مقطع الفيديو بسبب دوي الألعاب النارية التي جرى إطلاقها ليلة رأس السنة الجديدة، والتي تداخلت مع إشارتها إلى “حرب مستعرة وسط أوروبا” وشكرها لعمال الطوارئ.

وتعرضت لامبرخت لانتقادات شديدة في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك من قبل شركاء التحالف، إذ تم انتقاد الوزيرة لعرضها تزويد كييف بخوذات للدفاع عن النفس، كما أدت صورة ابنها في مروحية تابعة للجيش الألماني، خلال رحلة عمل كانت تقوم بها، إلى اندلاع فضيحة.

حريق في منزل لامبريخت

هذا وأفادت صحيفة “بيلد” نقلا عن مصادرها الخاصة، أن الدخان تصاعد في شقة وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت الأحد. وذكرت الصحيفة، أن السبب كان إكليل إضاءة يستخدم خلال عيد الميلاد، وتمكنت الوزيرة بنفسها من إطفاء الحريق حتى قبل وصول سيارة الإطفاء.

المصدر: روسيا اليوم