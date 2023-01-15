“واشنطن بوست”: أوكرانيا تنظر في احتمال الانسحاب من أرتيموفسك – موقع قناة المنار – لبنان
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January 15 2023 - 18:36
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استشهاد المواطن الفلسطيني أحمد كحلة (45 عاماً) بعد إطلاق النار عليه من قبل جنود الاحتلال الصهيوني قرب رام الله
شهود عيان: جنود العدو أطلقوا الرصاص من مسافة صفر نحو الشهيد كحلة بعد مشادة كلامية وبعدما أنزلوه عنوةً من سيارته
جيش العدو يعلن مقتل أحد جنوده وإصابة 4 أحدهم بحال الخطر جراء انفجار ذخيرة في قاعدة عسكرية في غور الأردن
أكثر من 80 ألف مستوطن تظاهروا في مدن تل أبيب والقدس المحتلة وحيفا ضد حكومة بنيامين نتنياهو
صحيفة معاريف الصهيونية: رئيس الكيان يعبر عن خشيته الكبيرة من عمق الخلافات التي تضرب "اسرائيل" وتُمزقها
رئيس كيان العدو يتسحاق هرتسوغ: أمامي مهمتان هما منع أزمة قانونية تاريخية ووقف حالة الانقسام في الشارع الإسرائيلي
اعلام العدو: ظهور سفينتين حربيتين إيرانيتين في المياه الإقليمية لأستراليا أمرٌ يجب أن يُقلق صنّاع القرار في "إسرائيل"
حركة الجهاد الاسلامي: ندين بأشد العبارات تطبيع العلاقات بين جمهورية اذربيجان والكيان الصهيوني
حركة الجهاد: إقدام أي بلد إسلامي على إقامة علاقات مع العدو يعتبر خيانة للقضية الفلسطينية التي تعتبر قضية العرب والمسلمين
وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان يلتقي قيادات الفصائل الفلسطينية في العاصمة السورية دمشق
عبد اللهيان: هدف اللقاء تعزيز محور المقاومة وتعزيز أمن المنطقة والأمن القومي لإيران ومواجهة أي تهديد من الكيان الصهيوني
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: العملية العسكرية في أوكرانيا تسير بإيجابية وتتطور في إطار خطط وزارة الدفاع وهيئة الاركان
وزارة الدفاع الروسية: قواتنا المسلحة نفذت بنجاح عمليات في محور أطراف مدينة باخموت الشمالية
القوات الاوكرانية: روسيا عززت وجودها في البحر الأسود بـ5 حاملات صواريخ وغواصة واحدة خلال الساعات الماضية
رويترز: الرئيس الأميركي يعلن كاليفورنيا منطقة كوارث كبرى ويأمر بمساعدات فدرالية لمواجهة آثار الفيضانات بالمناطق المتضررة
الشرطة النيبالية: مقتل 67 شخصاً في تحطم طائرة على متنها 72 شخصاً في منطقة بوخارا في نيبال
“واشنطن بوست”: أوكرانيا تنظر في احتمال الانسحاب من أرتيموفسك
منذ 4 ساعة
15 January، 2023
أرتيموفسك
أوكرانيا
اخبار اوكرانيا
الحرب الأوكرانية
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