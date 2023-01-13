حذر من صلاحيات “بن غفير”… كوخافي ينتقد نتنياهو: لا يمكن لجيش الاحتلال أن يعمل مع وزيرين

انتقد رئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي اليوم الجمعة، تعيين وزير آخر في وزارة الحرب إلى جانب وزير الحرب.

وحذر كوخافي في تصريحات له مع اقتراب انتهاء مهامه، في الوقت نفسه من نقل المسؤولية عن قوات ما تعرف بحرس الحدود إلى بن غفير.

وقال كوخافي خلال سلسلة لقاءات نشرتها: “لا يمكننا العمل عندما يكون هناك وزيران يعطيان أوامر للجيش، نحن نتلقى أوامر فقط من وزير الحرب، هو وحده الذي يعطي الأوامر لرئيس الأركان ومن هناك يصدر رئيس الأركان الأوامر لقادته”.

وأضاف أن “الإدارة المدنية هي هيئة عسكرية تدير النشاط نيابة عن الحكم العسكري المفروض في الضفة الغربية وفصلها والمنسق عن الجيش سيؤدي إلى ضرر سياسي وميداني كبير”.

وفي تحذيره لكوخافي من نقل المسؤولية عن “حرس الحدود” إلى بن غبير، قال “إن جنود حرس الحدود تابعون للشرطة وهي تعمل في منطقة الضفة الغربية وستبقى تحت مسؤولية قائد المنطقة من الجيش”.

واعتبر كوخافي الطريقة التي تم نقل فيها “حرس الحدود” من الضفة إلى مدن الـ 48 خلال معركة سيف القدس أنه لو تم اعتمادها بشكل كامل فإنها ستؤثر على القوى النظامية والجهوزية للحرب، حيث سيضطر الجيش إلى نقل المزيد من الاحتياط أو القوات النظامية لملء الفراغ التي تركته “حرس الحدود”إضافة للعبء الكبير الذي سيفرض في الضفة الغربية على قوات الجيش.

المصدر: وكالة شهاب