ما هو سبب العطل الذي ادّى إلى شلّ حركة الطيران في الولايات المتحدة؟

أعلنت السلطات الأمريكية أن الخلل في نظام تنبيه الطيارين والذي تسبب في تعليق الرحلات الداخلية في البلاد لعدة ساعات يعود، وفقاً للمعلومات الأولية، إلى وجود ملف تالف في قاعدة البيانات.

Update 6: We are continuing a thorough review to determine the root cause of the Notice to Air Missions (NOTAM) system outage. Our preliminary work has traced the outage to a damaged database file. At this time, there is no evidence of a cyber attack. (1/2)

وكتبت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) في بيان عبر “تويتر” “في الوقت الحالي، لا يوجد دليل على وقوع هجوم سيبراني” استهدف النظام. وتابع البيان “نعمل بجد على مواصلة تحديد أسباب هذه المشكلة واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث هذا النوع من الأعطال مرة أخرى”.

Update 5: Normal air traffic operations are resuming gradually across the U.S. following an overnight outage to the Notice to Air Missions system that provides safety info to flight crews. The ground stop has been lifted.

We continue to look into the cause of the initial problem

