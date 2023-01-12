ما هو سبب العطل الذي ادّى إلى شلّ حركة الطيران في الولايات المتحدة؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2023 - 14:12

ما هو سبب العطل الذي ادّى إلى شلّ حركة الطيران في الولايات المتحدة؟

منذ 12 mins 12 January، 2023
ما هو سبب العطل الذي شلّ حركة الطيران في الولايات المتحدة؟
ما هو سبب العطل الذي شلّ حركة الطيران في الولايات المتحدة؟
أخبار دولية - الولايات المتحدة

أعلنت السلطات الأمريكية أن الخلل في نظام تنبيه الطيارين والذي تسبب في تعليق الرحلات الداخلية في البلاد لعدة ساعات يعود، وفقاً للمعلومات الأولية، إلى وجود ملف تالف في قاعدة البيانات.

وكتبت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) في بيان عبر “تويتر” “في الوقت الحالي، لا يوجد دليل على وقوع هجوم سيبراني” استهدف النظام. وتابع البيان “نعمل بجد على مواصلة تحديد أسباب هذه المشكلة واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث هذا النوع من الأعطال مرة أخرى”.

وأمس الأربعاء، أبلغت إدارة الطيران الفيدرالية عن وجود خلل في نظام التنبيه NOTAM ، الذي يختص بإرسال معلومات في الوقت الفعلي إلى الطيارين حول مخاطر الطيران والقيود، وقررت الهيئة المنظمة للطيران الأمريكية تأجيل إقلاع جميع الرحلات الداخلية لعدة ساعات قبل السماح في قت لاحق باستئناف الحركة الجوية تدريجيا.

المصدر: روسيا اليوم

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