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January 12 2023 - 14:12

الرئيسان الإيراني والروسي يبحثان العلاقات الثنائية والوضع في سوريا

منذ 39 mins 12 January، 2023
الرئيسان الإيراني والروسي يبحثان العلاقات الثنائية والوضع في سوريا
الرئيسان الإيراني والروسي يبحثان العلاقات الثنائية والوضع في سوريا
ايران - عربي وإقليمي

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، بحثا هاتفياً، “العلاقات بين البلدين، وتعزيز التعاون الثنائي”.

وأضاف البيان أنه “خلال مناقشة القضايا الدولية، قدم الجانبان تقييما إيجابيا للتنسيق الوثيق القائم في إطار عملية أستانا التي تلعب دورا أساسيا في التسوية السورية، وأعربا عن عزمهما مواصلة التعاون من أجل تسوية الوضع في الجمهورية العربية السورية، واستعادة وحدة أراضيها”.

وأكد الكرملين، أنه من المقرر إجراء عدد من الاتصالات الثنائية رفيعة المستوى، بين البلدين. كما تجدر الإشارة إلى أن الرؤساء بحثوا “تنفيذ المشاريع ذات المنفعة المتبادلة في قطاعات الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية”.

المصدر: مهر

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