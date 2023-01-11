التيار الوطني الحر: لم يكن مقرراً اعتماد اي اسم واحد مرشح دون التوافق عليه مع قوى اخرى

اعلن التيار الوطني الحر بعد اجتماع لهيئته السياسية برئاسة النائب جبران باسيل انّه لم يكن مقرراً اطلاقاً اعتماد اي اسم واحدٍ مرشح له من دون التوافق عليه مع قوى اخرى، لا بل التباحث حول سلّة من الاسماء الصديقة لتوفير النجاح اللازم لها. وقال التيار ان اي اخبار اخرى يتمّ نشرها خطأً أو عمداً في بعض وسائل الاعلام، خاصةً ما يتعلّق منها بأمور داخلية للتيار او تداول لاسماء من داخله، تهدف الى زرع التباس لا اساس له ، والى تشويه الموقف الحقيقي للتيار، القائم على توفير الظروف اللازمة لايصال الشخصية المناسبة للمرحلة، وبأقصى سرعة ممكنة.