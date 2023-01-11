عبداللهيان يقدم ايضاحا حول استدعاء السفير العراقي

قدم وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان ايضاحا على هامش اجتماع الحكومة اليوم الاربعاء بشأن استدعاء السفير العراقي بطهران.

وقال امير عبداللهيان في تصريح صحفي على هامش اجتماع الحكومة اليوم بشأن استدعاء السفير العراقي: قبل ثلاثة أيام استدعينا السفير العراقي وابلغناه حساسية الشعب الايراني العظيم حول استخدام المصطلح الدقيق والكامل لـ”الخليج الفارسي”.

وأضاف في التغريدة التي كتبها رئيس وزراء العراق قد عوضوا عن اخطائهم بصورة ما.

وعن رد فعل إيران الرسمي على استخدام السلطات العراقیة مصطلح محرف بدلا من “الخليج الفارسي” قال أمیر عبداللهیان اليوم الاربعاء ان رئيس مجلس الوزراء العراقي السيد محمد شياع السوداني صحح هذه المسألة (هذا الخطأ) بصورة ما في تغريدة بالفضاء الافتراضي.

واضاف على الرغم من أن لدينا علاقات إستراتيجية وأخوية وعميقة مع العراق ، فقد أعربنا بوضوح عن احتجاجنا على هذا الموضوع واستدعينا السفير العراقي لدى طهران الى الخارجية ، للتاكيد على حساسية الشعب الايراني العظيم بشان استخدام المصطلح الدقيق والكامل للخليج الفارسي والاعلان عن ذلك إلی الجانب العراقي.

المصدر: قناة العالم