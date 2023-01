عطل غامض يؤخر رحلات الطيران في جميع أنحاء الولايات المتحدة

تسبب عطل بأنظمة الحاسوب في تأخير رحلات الطيران في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وفي السياق صرّح الرئيس الأميركي جو بايدن أن السلطات “لا تعرف سبب العطل حتى الآن”.

Update: The FAA has ordered airlines to pause all domestic departures until 9 a.m. Eastern Time to allow the agency to validate the integrity of flight and safety information. 📰 https://t.co/o8DAyboKNP

