عطل غامض يؤخر رحلات الطيران في جميع أنحاء الولايات المتحدة

تسبب عطل بأنظمة الحاسوب في تأخير رحلات الطيران في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وفي السياق صرّح الرئيس الأميركي جو بايدن أن السلطات “لا تعرف سبب العطل حتى الآن”.

Update: The FAA has ordered airlines to pause all domestic departures until 9 a.m. Eastern Time to allow the agency to validate the integrity of flight and safety information. 📰 https://t.co/o8DAyboKNP — RadarBox (@RadarBoxCom) January 11, 2023

وقد طلبت إدارة الطيران الفدرالية الأميركية من شركات الطيران تأخير كل الرحلات الداخلية حتى الساعة 9 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (14:00 بتوقيت غرينتش) ريثما تتمكن من إصلاح العطل.

وأظهرت بيانات ملاحية من مواقع رصد حركة الطيران أن إجمالي عدد الرحلات المتأخرة من الولايات المتحدة وإليها بلغ 3578 رحلة، أما الرحلات الملغاة فقد بلغ عددها 420.

المصدر: موقع المنار