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January 11 2023 - 18:18

عطل غامض يؤخر رحلات الطيران في جميع أنحاء الولايات المتحدة

منذ 3 ساعة 11 January، 2023
عطل غامض يؤخر رحلات الطيران في جميع أنحاء الولايات المتحدة
عطل غامض يؤخر رحلات الطيران في جميع أنحاء الولايات المتحدة
أخبار دولية - الولايات المتحدة

تسبب عطل بأنظمة الحاسوب في تأخير رحلات الطيران في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وفي السياق صرّح الرئيس الأميركي جو بايدن أن السلطات “لا تعرف سبب العطل حتى الآن”.

وقد طلبت إدارة الطيران الفدرالية الأميركية من شركات الطيران تأخير كل الرحلات الداخلية حتى الساعة 9 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة  (14:00 بتوقيت غرينتش) ريثما تتمكن من إصلاح العطل.

 من جهته، أوضح الرئيس الأميركي أنه يمكن للطائرات الهبوط بأمان لكن لا يمكنها الإقلاع بسبب هذا العطل التقني، داعياً إلى فتح تحقيق في أسباب توقف حركة الطيران في البلاد.

وأظهرت بيانات ملاحية من مواقع رصد حركة الطيران أن إجمالي عدد الرحلات المتأخرة من الولايات المتحدة وإليها بلغ 3578 رحلة، أما الرحلات الملغاة فقد بلغ عددها 420.

المصدر: موقع المنار

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