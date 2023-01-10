كرامي استقبل ارسلان: لا مفر من الحوار الذي يوصل الى رئيس جمهورية توافقي ينقذ لبنان

أكد رئيس “تيار الكرامة” النائب فيصل كرامي ان “لا مفر من الدعوة الى الحوار الذي يوصل الى رئيس جمهورية توافقي ينقذ لبنان، لأن روح الدستور هي روح التوافق”، وشدد على ان “الحل يبدأ من الرئيس التوافقي”، ورفض “منطق التحدي والتحدي المقابل والتعنت ووضع الشروط والسقوف العالية، وكأن المسؤولين في واد والناس في واد آخر”، ودعا “جميع القوى قبل الإنهيار للذهاب الى الحوار، لأنه المخرج الوحيد، لإنتاج واعادة انتظام العمل الدستوري والمؤسساتي في لبنان”.

وقال كرامي بعد استقباله رئيس الحزب “الديمقراطي اللبناني” طلال ارسلان في بيروت الثلاثاء إن “الدولة غير راعية لمواطنيها وهي اوصلت الوضع الاقتصادي الى هذا الحد المتجه الى الانهيار والارتطام الكبير”، واضاف “نأسف اننا ننتظر الحلول من الخارج، ولن يكون هناك حلول من الخارج لسببين: اولا لم نعد اولوية لدى المجتمع الدولي، وثانيا ان المجتمع الدولي له مشاكله الكبيرة التي تشغله “.

بدوره، قال ارسلان “للأسف البلد فاضي ويحاول ان يعكس نفسه هذا الخلاء بالوضع السياسي على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي، لذلك ندفع أثمانا باهظة نتيجة هذا الترهل بالوضع السياسي”، وتابع “نحن والوزير كرامي نتفق على كل المقاربات السياسية، ومما لا شك فيه، ان كرامي يمثلنا خير تمثيل بأدائه وطروحاته، وهذا الامر بالنسبة لنا من المسلمات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام