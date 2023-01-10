النائب فياض: موقفنا هو العمل بصورة لا مساومة فيها لاستعادة اصول المودعين

أعلن عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض بعد اجتماع لجنة المال والموازنة الثلاثاء أن “كل النقاشات التي خضناها جدية وتتصل باموال المودعين”، واضاف “موقفنا هو العمل بصورة لا مساومة فيها، لاستعادة اصول المودعين”.

وقال فياض “المودع ليس مسؤولا ولا يجوز تحميله المسؤولية، بل ان المسؤولية تقع على عاتق المصارف والمصرف المركزي والدولة اللبنانية ولا تقتصر على حدود موازنات هذه المصارف بل يجب ان تطال الاموال الشخصية لاصحاب هذه المصارف لانهم مسؤولون، لقد تم تهريب الاموال خلال الازمة الى خارج البلاد”.

وأضاف فياض ان “ما يهدد اموال المودعين هو القانون الخطأ، وزج هذا النقاش في الاطار السياسي في البلد”، وتابع “لذلك دعوت الى التعاطي بالموضوع بأعلى درجات من الجدية، ونحن ككتلة سنخوض هذا النقاش حتى النهاية وفق معيار ثابت هو استعادة اموال المودعين وهذا ما لا نقبل بالتنازل عنه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام