تطبيق Truecallerومخاطره

علي أبو الحسن –

مع انتشار الهواتف المحمولة وسيطرة الهواتف الذكية على سوق الهواتف وانتشار خدمة الإنترنت على الهواتف الذكية، أصبح لزاماً على مستخدمي هذه الهواتف السعي الدائم لتطوير معرفتهم بهذه الأدوات للحد من مخاطرها.

ما يميّز الهواتف الذكية عن الهواتف المحمولة القديمة هي قدرة مستخدم الهواتف الذكية على اختيار التطبيقات التي يحتاجها وتنصيبها على هاتفه للاستفادة منها، وهو ما لم يكن متاحا مسبقاً في الهواتف المحموله غير الذكية، الأمر الذي يضيف لسلسلة المخاطر الموجودة أساساً في الهواتف المحمولة وشبكة الإتصالات مخاطر جديدة متأتية من شبكة الإنترنت والتطبيقات الذكية.

ومع ترك حرية اختيار وتنصيب التطبيقات للمستخدم، ومع تعدد هذه التطبيقات وتنوعها وتعدد الشركات والجهات بل وحتى الأفراد الذين يقومون بتصميم هذه التطبيقات ونشرها على متاجر التطبيقات تتعدد المخاطر المتأتية منها وتتنوع على الشكل التالي:

– بعض التطبيقات قد تكون في الأصل صممت لغايات مفيدة ولكن نتيجة عيب في برمجتها أو ضعف في خبرة المبرمجين العاملين عليها تصبح عرضة للاختراق من قبل المقرصنين او جهات مخابراتية للتجسس على الهواتف والأفراد الذين عمدوا لاستخدام هذه التطبيقات.

– ثمة تطبيقات أخرى صممت في الأصل لغايات تجسسية من جهات معادية وعادة ما يجري تمويه هذه التطبيقات عبر إخفاء الخدمات التجسسية ضمن مجموعه من الخدمات العادية التي يبحث عنها المستخدم كاستغلال برامج معالجة الصور أو برامج التخفي VPN وتضمينها خصائص تجسسية مؤذية للمستخدمين.

في لبنان بداية العام 2022 بلغ عدد الهواتف المحمولة 4.6 مليون هاتف ما نسبته 68.4% من مجمل عدد السكان(1)، وقدر عدد مشتركي الإنترنت بـ 6.01 مليون مشترك أي ما نسبته 89.3% من مجمل عدد السكان(2)، ويقدر عدد مستخدمي حسابات التواصل الاجتماعي بـ 5.06 مليون مستخدم أي ما نسبته 75.2% من مجمل عدد السكان مع الالتفات الى أن 99.5% من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي يتم من خلال الهواتف الذكية(3).

مع هذا الانتشار الهائل والسريع للهواتف الذكية والإنترنت في أيدي الناس اصبح من الضروري توعية المستخدمين لهذه المخاطر ومن هنا تنبع فكرة هذا المقال للتحذير من تطبيق كشف هوية المتصل Truecaller.

كاشف.. ومآرب أخرى

تطبيق “تروكولر” (Truecaller) من أكثر التطبيقات استخداماً لمعرفة هوية صاحب رقم هاتف المتصل بك حتى لو لم يكن رقمه مسجلا ضمن جهات الاتصال على هاتفك، كما أن لديه ميزات أخرى منها تسجيل المكالمة وحظر المتصل.

تم تطوير “تروكولر” من قبل “ترو سوفتواير سكاندينافيا إيه بي ” (True Software Scandinavia AB)، وهي شركة خاصة لديها مكتب رئيسي في ستوكهولم بالسويد، تأسست عام 2009.

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المصدر: موقع العهد