تقرير مصور| سيول في عدد من الدول العربية وتخوّف من الاسوأ – موقع قناة المنار – لبنان
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January 8 2023 - 19:32

تقرير مصور| سيول في عدد من الدول العربية وتخوّف من الاسوأ

منذ 2 ساعة 8 January، 2023
العالم العربي

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