مجلس تأبيني لإبنة شقيقة النائب فضل الله في الجنوب، ومزيد من التعازي

شاركت في مدينة بنت جبيل وفود شعبية من المدينة وقرى الجنوب في إحياء ذكرى آية رائد شرارة إبنة شقيقة النائب حسن فضل الله، حيث أقيم مجلس فاتحة، فتليت آيات من القرآن الكريم ومجلس عزاء عن روح الفقيدة في مجمع موسى عباس في المدينة.

وحضرت شخصيات سياسية وعلمائية وتربوية واجتماعية، لمواساة عائلة الفقيدة، وتقبل التعازي النائب فضل الله ووالد الراحلة وأفراد العائلة.

وحضر مجلس الفاتحة النائب أشرف بيضون، ومسؤول منطفة جبل عامل الأولى في حزب الله عبد الله ناصر، وفد من حركة أمل، وفد من قيادة حزب الله في المنطقة، رئيس اتحاد بلديات قضاء بنت جبيل رضا عاشور، رؤساء بلديات الإتحاد، رئيس بلدية بنت جبيل عفيف بزي، وفد جمعية كشافة الإمام المهدي، وفد جمعية كشافة الرسالة وآخر لجمعية الرسالة للإسعاف الصحي، وفد هيئة دعم المقاومة، وفد مؤسسة الشهيد، وفد الهيئات النسائية في حزب الله. مدراء مدارس، مخاتير المنطقة، أفراد في الهيئة التعليمية في مدارس المنطقة.

وفي بلدة عيناثا أقيم في مسجد الخضر مجلس عزاء بحضور لفيف من العلماء وجمع من الأهالي وعائلة الفقيدة، تخلله كلمة لإمام البلدة الشيخ عباس ابراهيم تحدث فيها عن البيت الذي تربّت فيه آية شرارة الممتد في سلالة العلماء من جدها لأبيها الذي أحتضنها في الهرمل وهو الشيخ موسى شرارة إلى جدها الأعلى المدفون قرب هذا المسجد الشيخ موسى مغنية وجدها الشاعر السيد نظام الدين فضل الله، وهذا البيت أعطى نموذجا للتربية الصالحة فكانت آية دليلة في حياتها، واليوم هي دليلة لنا لما تركته من أثر في القلوب بعد رحيلها.

وكان قدّم للعائلة واجب العزاء بالفقيدة رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين، رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم مدير عام مجلس الجنوب هاشم حيدر، النائب السابق محمد حيدر، عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق، رئيس لجنة الارتباط والتنسيق وفيق صفا.

وتلقت العائلة سلسلة اتصالات للتعزية أبرزها من رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، النواب: علي حسن خليل، ابراهيم كنعان، أسعد درغام، سيمون أبي رميا، بلال عبدالله، جميل عبود، علي عسيران، رئيس المكتب السياسي في حركة أمل جميل حايك، النائبان السابقان حسين الموسوي وإميل رحمة، والوزراء السابقون غازي العريضي، يوسف فنيانوس، محمد جواد خليفة، ومدير عام وزارة التربية بالإنابة عماد الأشقر.