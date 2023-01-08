رئيس الاركان الايرانية: عازمون على تشكيل فريق عمل عسكري مع باكستان

أكد رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري في اتصال هاتفي مع رئيس اللجنة المشتركة لقادة الجيش الباكستاني، على تشكيل مجموعة العمل العسكرية المشتركة بين البلدين.

واجرى اللواء محمد باقري اتصالا هاتفيا مع اللواء ساهر شمشاد ميرزا هنأه على تعيينه رئيسا للجنة المشتركة لقادة الجيش الباكستاني.

واشار اللواء باقري إلى العلاقات الطيبة بين القوات المسلحة الايرانية والباكستانية وتطور التعاون الدفاعي والأمني بين البلدين خاصة في مجال ضمان الامن في الحدود المشتركة واعلن عن الاستعداد الكامل للقوات المسلحة الايرانية للإسراع في تنفيذ اقتراح اللواء نديم رضا الرئيس السابق للجنة المشتركة لقادة الجيش الباكستاني بشأن تكوين مجموعة العمل العسكرية المشتركة بين البلدين.

واعتبر اللواء باقري تبادل الزيارات بين كبار القادة العسكريين لدى ايران وباكستان واستخدام القدرات التدريبية والتشغيلية والأمنية والفنية بينهما مؤشرا على جدية البلدين في تطوير التعاون المشترك خدمة للمصالح الوطنية.

الحدود المشتركة بين البلدين هي حدود السلام والصداقة

واشار الى إقامة الأسواق الحدودية مشتركة معتبرا اياه خطوة فعالة في ضمان أمن الحدود المشتركة ودعا في الوقت نفسه إلى زيادة عدد قوات حرس الحدود التابعة للجيش الباكستاني.

من جانبه وجه اللواء ساهر شمشاد ميرزا شكره لـ اللواء باقري على تهنئته، ووصف الحدود المشتركة بين البلدين بأنها حدود السلام والصداقة.

وأعلن أن جمهورية باكستان الإسلامية طالما تدعم مصالح الجمهورية الإسلامية الايرانية في الاوساط الدولية خاصة فيما يخص الطاقة النووية مؤكدا أنه لا توجد اي عقبة امام توسيع التعاون الثنائي.

واعتبر تسريع تفعيل فريق عمل عسكري مشترك للبلدين من أولويات الجيش الباكستاني، كما أعرب عن تقديره لدعم قائد الثورة الاسلامية فيما يتعلق بقضية كشمير وطلب نقل تحياته إلى سماحة القائد ورئيس الجمهورية و الشعب الايراني.

المصدر: وكالة ارنا