شركة غاز بروم الروسية تعلن استئناف ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 8 2023 - 09:44

شركة غاز بروم الروسية تعلن استئناف ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا

منذ 12 mins 8 January، 2023
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