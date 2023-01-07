اللواء ابراهيم: مشكلة جوازت السفر أصبحت في نهاياتها..

حدد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم موعد انتهاء أزمة جوازات السفر في لبنان.

وخلال لقاء نظمه منبر المقاصد الثقافي في مستشفى المقاصد في بيروت، أكد اللواء إبراهيم، أن مشكلة جوازات السفر أصبحت في نهاياتها، وكشف أنه في الخامس عشر من شباط المقبل ستعود آلية جوازات السفر كما كانت عليه في السابق وأن قدرة الانتاج ستعود إلى ثلاثة آلاف جواز سفر يوميا.

ولفت اللواء ابراهيم إلى أنه بعد شهرين يتوجب عليه التقاعد،وأنه حتى الآن لم يصدر أي قرار بالتمديد له، وقال إنه حتى لو تقاعد فهو مستمر بمهامه الوطنية على حد تعبيره .

وفي شأن الوساطة في الملف الرئاسي ، قال إبراهيم إنه لا يدخل انتحاريا على أيّ ملف ،وأن الظروف المحلية والدولية لا تساعد حاليا، وأسف لرفض الفرقاء السياسيين في لبنان لدعوة الرئيس نبيه بري للحوار لإنتاج رئيس محلي .

المصدر: قناة المنار