مجلس النواب الأميركي يبدأ جلسته الجديدة لمحاولة انتخاب رئيس له بعد فشل الجلسات الـ 11 السابقة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 6 2023 - 20:34

مجلس النواب الأميركي يبدأ جلسته الجديدة لمحاولة انتخاب رئيس له بعد فشل الجلسات الـ 11 السابقة

منذ 1 ساعة 6 January، 2023
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