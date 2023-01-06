باحتفال شعبي.. كاراكاس تحيي الذكرى الثالثة لاستشهاد قاسم سليماني

افتتحت العاصمة الفنزويلية كراكاس يوم امس الخميس، لوحة جدارية في أحد شوارع العاصمة تكريماً للشهيد الفريق قاسم سليماني، يظهر فيها صورة للأخير إلى جانب الرئيس الفنزويلي الراحل هوغو تشافيز، وعلَما إيران وفنزويلا، وذلك في الذكرى الثالثة لاستشهاد قادة النصر.

وشارك المواطنون في فنزويلا بافتتاح اللوحة الجدراية تقديراً ووفاءً لدعم إيران الكبير للشعب الفنزويلي وتكريماً لقائد قوة القدس الحاج قاسم سليماني في ذكراه الثالثة.

وخلال فعالية افتتاح الجدارية التي رسمها الفنان الفنزويلي نيلسون سانتانا، سلط السفير الإيراني حجة سلطاني، الضوء على أهمية توطيد المسيرة الثورية والاستقلال لكلا البلدين أمام العالم.

وقال إن “فنزويلا، أرض الأبطال، أرض المحرر سيمون بوليفار، والقائد الأبدي هوغو رافائيل شافيز فرياس”، مشيراً إلى أن “إيران تؤكد التضامن والدعم المتبادل الذي سيحقق الفوز لكلا البلدين”.

من جهته، أعرب رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الفنزويلية الإيرانية، النائب الفنزويلي بيدرو إنفانتي، عن تضامنه مع الشعب الإيراني في نضاله “ضد العدو المشترك؛ الإمبريالية الأميركية”.

واضاف إن “الطائرات المسيّرة التي استخدمت لاغتيال الجنرال سليماني هي نفسها التي حاولت اغتيال الرئيس نيكولاس مادورو”.

المصدر: وكالة يونيوز