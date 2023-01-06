مع الحدث| رافي مادايان يكشف معلومات حول “تجفيف الدولار”: الحل في رفع الحصار المالي الاميركي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 6 2023 - 14:22

مع الحدث| رافي مادايان يكشف معلومات حول “تجفيف الدولار”: الحل في رفع الحصار المالي الاميركي

منذ 2 ساعة 6 January، 2023
مادايان
تقارير مصورة - لبنان

كشف الباحث السياسي د. رافي مادايان في مقابلة له على شاشة المنار ضمن برنامج مع الحدث معلومات حول السياسة الاميركية في تجفيف الدولار وضرب الاقتصاد اللبناني. واشار الى أن البابا فرنسيس طلب من الرئيس الأمريكي جو بايدن ان ترفع الولايات المتحدة حصارها الاقتصادي والمالي عن لبنان ولكن الرئيس الأمريكي رفض طلب البابا في تخفيف القيود المالية عن لبنان. وراى مادايان ان حل الأزمة في لبنان يتمثل في رفع للولايات المتحدة حصارها الاقتصادي- المالي عن البلد.

 وحول التحذيرات الاوروبية من إمكانية تدهور الوضع الأمني في لبنان طمأن مادايان إلى أنه قام بمجموعة اتصالات بقياديين امنيين ممن اكدوا له ان الأمن ممسوك وجيد، وأن إمكانية انتقال مجموعات النصرة وداعش من شمال سوريا إلى لبنان هي إمكانية ضعيفة، ومع ذلك نبه مادايان إلى ضرورة رصد هذه المجموعات ومراقبتها حتى لا تشكل خلايا منظمة تهدد الأمن والاستقرار في لبنان.

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