تقرير مصور | فعاليات مستمرة في ذكرى الشهيدين القائدين سليماني والمهندس

في احياءات ذكرى الشهيدين القائدين قاسم سليماني وابو مهدي المهندس ، لقاء سياسي في بيروت يؤكد مشروعية المقاومة وتصميمها على مواجهة المشروع الامريكي في المنطقة.

وفي بغداد ، نظمَ الحشدُ الشعبي مهرجاناً رسمياً بمناسبةِ الذكرى الثالثةِ لاستشهادِ القائدينِ قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس برعايةِ وحضورِ رئيسِ الحكومة العراقي محمد شياع السوداني.

وشارك في الحفل رئيسُ مجلسِ النواب محمد الحلبوسي ورئيسُ مجلسِ القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان وشخصياتٌ رسميةٌ وسياسية ونيابية وحكومية.

واكدت المواقفُ على ضرورةِ صونِ تضحياتِ الشهداءِ التي بُذلت من اجلِ تحريرِ العراقِ من الارهابِ بجهودِ كلِّ قِواهُ السياسيةِ والعسكريةِ ومساعدةِ الاصدقاء.

المصدر: قناة المنار