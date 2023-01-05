لبنان| ازمة الكهرباء تتعقّد – موقع قناة المنار – لبنان
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January 5 2023 - 22:54
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حزب الله يبارك للأسير الفلسطيني كريم يونس نيله الحرية العزيزة بعد 40 عاما من التضحية والصمود والمعاناة
حزب الله: نشارك الشعب الفلسطيني ومقاومته فرحتهم وندعو إلى تسليط الضوء على قضية الأسرى وظروف احتجازهم القاسية
بيروت: لقاء سياسي لمناسبة الذكرى الثالثة لاغتيال الفريق قاسم سليماني نظمه مركز باحث للدراسات ولجان العمل في المخيمات
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد خلال اللقاء: لن نهدأ حتى تحقيق كامل اهدافنا بتحرير كامل فلسطين وكل أمتنا
السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني: الغرب يحاول إقحام ملف دعم إيران لحركات المقاومة بالمنطقة في المفاوضات النووية
الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد نخالة: لـ20 عاما دعم الحاج قاسم سليماني المقاومة الفلسطينية حتى تجلت قدراتها
الأمين العام للجبهة الشعبية-القيادة العامة طلال ناجي: ما يجري في فلسطين هو تجسيد لافكار الشهيد سليماني الخالدة
رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود: الشهيد سليماني سيبقى خالدا ولن يزيدنا الاستشهاد الا قوة
كتلة الوفاء للمقاومة: الاتفاق المحلي هو السبيل العملي لانتخاب رئيس للجمهورية ويجب عدم انتظار سراب التدخلات الخارجية
الوفاء للمقاومة: تراكم المؤشرات السلبية المالية والنقدية والاقتصادية والأمنية يدفعنا للاسراع بانتخاب رئيس الجمهورية
الوفاء للمقاومة: اللبنانيون يتطلعون إلى مبادرات سريعة تحرك الركود القائم في كل المرافق القضائية والتربوية والطبية
مجلس القضاء الأعلى يدعو القضاة للعودة إلى ممارسة مهامهم ويؤكد متابعة السّعي لتحقيق مطالبهم
الوزير حمية يسلم المطار أربعة أجهزة سكانر ألمانية: وصول هبة السكانر خطوة تدحض الافتراءات لتشويه سمعة المطار
النائب العام البيئي في الشمال غسان باسيل ادعى على جهاد العرب ورفاقه بقضية نفايات المنية وأحالهم أمام قاضي التحقيق
اجتماع لإتحاد نقابات المهن الحرة والإتحاد العمالي العام والروابط التعليمية للمطالبة بتفعيل المؤسسات الدستورية
اجتماع المهن الحرة: كل الخطوات الدستورية ستكون متاحة في حال تقاعس المعنيين عن القيام بواجباتهم تجاه المواطنين
وزير التربية عباس الحلبي: مصرون على انقاذ العام الدراسي وسنستخدم أموال متوافرة لدعم الإنتاجية لأفراد الهيئة التعليمية
الوزير فراس أبيض اعلن دخول لبنان في موجة جديدة من تفشي فيروس كورونا
الخارجية الإيرانية: سنوقف عمل جمعية الدراسات الإيرانية الفرنسية ردا على صور شارلي إيبدو المسيئة للمقدسات
أردوغان: وزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا سيلتقون بعد فترة قصيرة وإذا كانت النتائج إيجابية سنعقد قمة ثلاثية
الكرملين: الرئيس الروسي يأمر بوقف إطلاق النار في أوكرانيا اعتبارا من 6 ك2 ولمدة 24 ساعة من أجل إقامة قداديس الميلاد
بوتين: روسيا منفتحة على الحوار مع أوكرانيا شرط أن تقبل كييف الوقائع الجديدة على الأرض
مجلس الأمن الأوكراني: لن نجري أي مفاوضات مع روسيا بشأن هدنة عيد الميلاد
البيت الأبيض: أميركا وألمانيا تعتزمان تزويد أوكرانيا بمركبات مدرعة وتخططان لتدريب القوات الأوكرانية على أنظمتها
لبنان| ازمة الكهرباء تتعقّد
منذ 3 ساعة
5 January، 2023
تقارير مصورة
-
عربي وإقليمي
بواخر الفيول لا تزال تنتظر، المالية تراسل الطاقةَ ومصادر الأخيرة للمنار : كتاب المالية تضييع وقت.
ازمة الفيول
ازمة الكهرباء
اعتمادات مستندية
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