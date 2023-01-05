لبنان| ازمة الكهرباء تتعقّد – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 5 2023 - 22:54

لبنان| ازمة الكهرباء تتعقّد

منذ 3 ساعة 5 January، 2023
ajax (28)
تقارير مصورة - عربي وإقليمي

بواخر الفيول لا تزال تنتظر، المالية تراسل الطاقةَ ومصادر الأخيرة للمنار : كتاب المالية تضييع وقت.

 

التعليقات

ذات صلة