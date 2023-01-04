الحشد الشعبي أمام البرلمان الإيراني: جميعنا شركاء في أخذ الثأر

في توصيف غير مسبوق، قال الأمين العام لكتائب سيد الشهداء في العراق الحاج أبو الاء الولائي امام أن الشهيد القائد الحاج قاسم سليماني هو اول من وضع اسس المدرسة الجهادية المتنقلة، فكان يصلي الصبح في ايران والظهر في العراق والعشائين في لبنان وسوريا.

الولائي وفي كلمة له أمام البرلمان الايراني في طهران أكد ان معادلة الثأر لدماء الشهداء وضعت اسسها قواعد الصواريخ وكتبت قوانينها سواعد المقاومين، مضيفا في الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد قادة النصر ان دماء هذين القائدين سليماني وابو مهدي المهندس ورفاقهمت الشهداء هي بقيّة من دماء الامام الحسين (عليه السلام) التي تحولت لراية وسلوك ومنهج قويم، مشدداً: “جميعنا شركاء بمسؤولية اخذ الثأر للقادة الشهداء، فالحاج قاسم لم يكن لايران لوحدها بل كان لكل بلدان المحاور بل وللانسانية جمعاء”.

المصدر: موقع المنار