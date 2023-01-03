السيد نصرالله : الحاج قاسم استطاع من خلال عقله وحضوره الدائم ودأبه أن يربط قوى المحور وأن يوجِد تنسيقاً قوياً وأن يدخل إلى كلّ قوة ليزيدها قوةّ ودعماً – موقع قناة المنار – لبنان
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January 3 2023 - 19:04

السيد نصرالله : الحاج قاسم استطاع من خلال عقله وحضوره الدائم ودأبه أن يربط قوى المحور وأن يوجِد تنسيقاً قوياً وأن يدخل إلى كلّ قوة ليزيدها قوةّ ودعماً

منذ 9 mins 3 January، 2023
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