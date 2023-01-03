السيد نصرالله : عندما دخل القائد سليماني إلى منطقتنا كان يتوفّر له وبين يديه عوامل أساسية، من بينها شخصيته هو، بصدقه وإخلاصه – موقع قناة المنار – لبنان
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January 3 2023 - 19:02
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مئات الآلاف يتوافدون الى ضريح الشهيد القائد قاسم سليماني في مدينة كرمان في الذكرى الثالثة لاستشهاده
آلاف العراقيين يتوافدون إلى ضريح القائد الشهيد أبو مهدي المهندس في مدينة النجف الأشرف لإحياء ذكرى استشهاده
الرئيس الإيراني في ذكرى الشهيد قاسم سليماني: دماء الشهيد سليماني لم ولن ننساها والثأر سننفذه ولن ندع القتلة يهدأ لهم بال
السيد إبراهيم رئيسي: سليماني كان يريد أن يدفع الشر عن المنطقة ولم يفرق بين شعب وآخر بل عمل لدعم المقاومة في مختلف الدول
السيد رئيسي: الشهيد سليماني هزم اميركا وداعش واذنابهما ولكن لم يكن هذا أكبر خطواته بل مقدمة لتحطيم هيمنة أميركا بالعالم
السيد رئيسي: أقول لأميركا وأعداء الثورة كما تصدى الشهيد لخططكم التوسعية بالأمس سيبقى صامدا اليوم وسيتصدى لكم حتى النهاية
السيد رئيسي: الشعب الإيراني يعرف طريق التقدم وهو سيمضي خلف قائده ومن يراهن على تخلي شعبنا عن ثورته هو مخطئ وواهم
وزير "الأمن" الصهيوني ايتمار بن غفير يقتحم المسجد الأقصى المبارك وسط استنفار أمني كبير
الفصائل الفلسطينية: اقتحام بن غفير للأقصى تصعيد خطير واستفزاز لشعبنا الفلسطيني وينذر بحرب دينية في المنطقة
الناطق باسم حماس: جريمة اقتحام الوزير الصهيوني الفاشي بن غفير للأقصى استمرار لعدوان الاحتلال على مقدساتنا
حركة الجهاد الإسلامي: اقتحام بن غفير للأقصى عدوان على الفلسطينيين والاحتلال يتحمل مسؤولية دفع الأوضاع للانفجار
فتح الانتفاضة: نحذّر كيان الاحتلال وقادته من تداعيات هذه الخطوة الاستفزازية والخطيرة التي تحاول النيل من مقدساتنا وأرضنا
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: المجرم بن غفير يصبّ الزيت على النار ويتحدّى إرادة شعبنا باقتحام المسجد الأقصى
حركة المجاهدين الفلسطينية: ندعو أهلنا في الداخل المحتل والقدس والضفة الى النفير وشدّ الرحال نحو القدس والرباط في الأقصى
الاعلام الصهيوني: الجيش يرفع حالة التأهب الأمني خشية إطلاق صواريخ من غزة ردا على اقتحام بن غفير للأقصى
البيت الابيض: أي إجراء احادي الجانب يقوض الوضع القائم للأماكن المقدسة في القدس غير مقبول
الخارجية القطرية: ندين اقتحام المسجد الاقصى ونحذر من السياسة التصعيدية التي تتبناها الحكومة الاسرائيلية
المكتب السياسي لحركة أمل: ما جرى في الأقصى خطير جدا ولا حل إلا بتصعيد وتيرة المقاومة على أرض فلسطين بمختلف أشكالها
مقتل 63 جنديا روسيا إثر استهداف 4 صواريخ أوكرانية مركز انتشار مؤقتا للجيش الروسي في مدينة ماكيفكا شرق دونيتسك
السلطات الروسية في القرم: اسقاط مسيرتين أوكرانيتين فوق البحر الأسود قبالة مدينة سيفاستوبول
السيد نصرالله : عندما دخل القائد سليماني إلى منطقتنا كان يتوفّر له وبين يديه عوامل أساسية، من بينها شخصيته هو، بصدقه وإخلاصه
منذ 10 mins
3 January، 2023
السيد نصرالله
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السيد نصرالله : الشهيد القائد قاسم سليماني كان يتّكئ ويستند إلى قائد حكيم وعظيم وشجاع ومدبّر هو سماحة الإمام القائد السيد علي الخامنئي
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